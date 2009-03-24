Міністерству курортів Криму представили нового керівника
10:57, 24 березня 2009Крым
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Сумцову побажали поповнити бюджет
|Віктор Плакіда, Андрій Сумцов
Як повідомляє прес-служба Радміну, В.ПЛАКІДА відзначив роль міністерства в організаційному забезпеченні роботи курортно-туристичної галузі автономії і створенні умов для просування кримського турпродукта на внутрішній і зовнішній ринок.
Прем`єр Криму підкреслив, що цього року пріоритетом в роботі міністерства повинні стати забезпечення економічної ефективності курортного сезону і поповнення бюджету.
В.ПЛАКІДА побажав А.СУМЦОВУ успішної роботи "на благо кримського курорту".
Довідка. 18 березня на пленарному засіданні Верховної Ради Криму на посаду міністра курортів призначений А.СУМЦОВ (квота Блоку Вітренко).
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