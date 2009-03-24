Міністерству курортів Криму представили нового керівника

Голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА представив колективу Міні стерства курортів і туризму автономії нового керівника – Андрія СУМЦОВА.

Як повідомляє прес-служба Радміну, В.ПЛАКІДА відзначив роль міністерства в організаційному забезпеченні роботи курортно-туристичної галузі автономії і створенні умов для просування кримського турпродукта на внутрішній і зовнішній ринок.

Прем`єр Криму підкреслив, що цього року пріоритетом в роботі міністерства повинні стати забезпечення економічної ефективності курортного сезону і поповнення бюджету.

В.ПЛАКІДА побажав А.СУМЦОВУ успішної роботи "на благо кримського курорту".

Довідка. 18 березня на пленарному засіданні Верховної Ради Криму на посаду міністра курортів призначений А.СУМЦОВ (квота Блоку Вітренко).