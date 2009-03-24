Омбудсмана просять взяти під контроль «справу сепаратистів»

Перший заступник голови парламенту Криму, лідер Російської общини Криму Сергій ЦЕКОВ просить Уповноваженого Верховної Ради України з прав людину Ніну КАРПАЧОВУ взяти під особистий контроль кримінальну справу обвинувачених у сепаратизмі кримчан Валерія ПОДЬЯЧОГО і Семена КЛЮЄВА.

Про це йдеться у зверненні С.ЦЕКОВА до Н.КАРПАЧОВОЇ.

Зараз в Апеляційному суді автономії триває розгляд кримінальної справи проти координатора Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» В.ПОДЬЯЧОГО та голови Російської общини Євпаторії С.КЛЮЄВА, обвинувачених Службою безпеки України в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність країни.

С.ЦЕКОВ, зокрема, заявив, що згідно із Загальною Декларацією прав людини 1948 року, «кожна людина має право на свободу переконань і на вільний їх вияв, це право включає свободу безперешкодно слідувати своїм переконанням, свободу шукати та поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами, незалежно від державних кордонів».

«На жаль, СБУ позбавляє громадян права мати власну думку, звертатися з пропозиціями до органів державної влади і оголошує злочином виступи на прес-конференціях з озвучуванням питань, за якими було народне волевиявлення 20 січня 1991 року на загальнокримському референдумі про відтворення Кримської АРСР як суб`єкта Союзу та учасника Союзного договору і за якими триває розгляд в адміністративних судах», - наголосив перший віце-спікер автономії.

Лідер Російської общини Криму також вважає, що розгляд справи в Апеляційному суді автономії відбувається «з грубим порушенням процесуальних норм чинного законодавства».

Тому перший віце-спікер ВР автономії просить омбудсмана взяти під контроль справу обвинувачених у сепаратизмі кримчан.