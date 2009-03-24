Україна посіла 5-е місце щодо рівня захворюваності на туберкульоз

Азербайджан, Молдова, Казахстан, Узбекистан і Україна лідирують у поширенні туберкульозу з множинною лікарською стійкістю.

Про це УНІАН повідомили в Центрі новин ООН.

Як зазначають експерти, хоча туберкульоз вважають хворобою бідних, щогодини ним заражаються 55 жителів країн-членів Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ). При цьому в регіоні, особливо в пострадянських державах, основною проблемою є поширеність лікарсько-стійких форм захворювання.

Всесвітня організація охорони здоров`я визначила 27 країн, на які припадає 85% усіх випадків туберкульозу з множинною лікарською стійкістю. Перші п`ять місць у цьому списку займають Азербайджан, Молдова, Казахстан, Узбекистан і Україна.

Представництво ООН у Києві повідомляє, що на Україну з населенням у 46,143 млн. чоловік (станом на 1 січня 2009 року) припадає 11% усіх зареєстрованих випадків туберкульозу в європейському регіоні ВООЗ.

24 березня відзначається Всесвітній день боротьби проти туберкульозу (ТБ). Він покликаний підвищити обізнаність людей про глобальну епідемію ТБ і зусиллях щодо її ліквідації.

Два роки тому уряди європейських країн прийняли Берлінську декларацію, в якій зобов`язалися посилити політичну і фінансову підтримку боротьби з туберкульозом. У 2008 році Європейське регіональне бюро ВООЗ приступило до реалізації плану «Зупинити туберкульоз». Він розрахований до 2015 року і охоплює 18 країн - Азербайджан, Вірменію, Білорусь, Болгарію, Грузію, Казахстан, Киргизстан, Латвію, Литву, Молдову, Росію, Румунію, Таджикистан, Туркменістан, Туреччину, Узбекистан, Україну і Естонію. В цілому на його реалізацію потрібно 14,8 млрд. дол.