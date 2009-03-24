Два претенденти допущені до боротьби за Ялтинський порт

Комісія Міністерства транспорту та зв’язку України допустила до участі в конкурсі на заміщення посади начальника Ялтинського морського торговельного порту двох претендентів.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку, за результатами роботи комісія допустила до конкурсу на посаду Єгора ІВАНОВА, котрий на сьогодні є виконуючим обов’язків начальника Ялтинського порту, та Віктора СЕЛІВАНОВА.

Через відсутність необхідних документів до конкурсу не був допущений Олексій БАРІНОВ.

Окрім того, повідомляється, що до конкурсу на посаду директора Керченського судноремонтного заводу комісія допустила Володимира СІНКЕВИЧА – в.о. директора заводу з 22 вересня 2008 року.