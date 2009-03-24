Скільки українців вважають себе середнім класом (опитування)

Внаслідок фінансової кризи кількість українців, які відносять себе до вищого прошарку середнього класу, зменшилась з 14% у третьому кварталі до 10% у четвертому кварталі 2008 року, повідомила заступник генерального директора TNS Ukraine Анна ДОБРИВЕЧІР. Тоді як за перший-третій квартали 2008 року цей показник зріс майже удвічі - з 7% до 14%.

Ці дані було оприлюднено на круглому столі «Середній клас-2009», присвяченому презентації однойменного спільного проекту TNS-Україна та тижневика «Коментарі», в якому також узяли участь кілька провідних українських експертів-економістів. Суть проекту полягає у доповненні регулярних щоквартальних досліджень TNS-Україна блоком питань, які дозволять провести стратифікацію українського суспільства і чітко виділити групу «середній клас». Результати досліджень публікуватимуться в регулярній рубриці тижневика і обговорюватися на круглих столах.

«На сьогоднішній момент ніхто насправді не знає, що таке середній клас. Кожен говорить про середній клас з тієї точки зору, з якої йому самому вигідно, - зазначив головний редактор тижневика «Коментарі» Вадим ДЕНИСЕНКО. – Тому ми й намагаємось упізнати представника середнього класу в обличчя».

За словами А.ДОБРИВЕЧІР, сьогодні коректніше говорити про те, що в Україні зароджується протосередній клас. В ньому чітко виокремлюються кілька шарів: «вище середнього», «середній», «нижче середнього». У третьому кварталі 2008 р., за даними TNS, до середнього шару протосереднього класу потрапили 24% українців, до «нижче середнього» - 18%. У четвертому кварталі 2008 ці показники погіршилися: частка середнього шару зменшилася до 20%, а «нижче середнього» зросла до 23%.

На думку екс-голови Держкомпідприємництва Костянтина ВАЩЕНКА, в таких результатах немає нічого дивного: щойно в 4-му кварталі зупинилося споживче кредитування, і люди втратили можливість обслуговувати свої кредити, вони одразу перестали відносити себе до середнього класу.

Член Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Віктор ЛИСИЦЬКИЙ, коментуючи результати досліджень TNS, що базуються на самооцінці респондентів, зауважив, що варто робити поправку на менталітет українців, які дуже люблять себе жаліти. Взагалі, на думку В.ЛИСИЦЬКОГО, в таких соціологічних дослідженнях слід звертати увагу не лише на критерії доходів, а й на чинник соціальної активності респондентів.

Що ж до перспектив середнього класу України у 2009 році, то, за словами заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Ірини АКІМОВОЇ, частка його в загальному об’ємі населення буде падати. Збереження середнього класу і можливості щодо його збільшення в 2010 році, на її думку, залежатимуть від стабілізації банківської системи і макроекономічних показників, а в цілому – від політичної стабільності у суспільстві.

Голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталя КОРОЛЕВСЬКА визнала той факт, що бум кредитування дозволив більшості українців перейти до «стабільного середнього класу», хоча вони й не мали достатніх накопичень, які б захистили їх від наслідків кризи. Водночас вона зауважила, що нинішня криза дає шанс середньому класу. «Я впевнена, що в нас буде зміна наших олігархічних еліт – тому що далеко не кожен зможе зберегти і об’єми, і темпи, і сам склад своїх фінансово-промислових груп. В той же час середній клас – мале й середнє підприємництво – ті люди, які максимально адаптовані, які зможуть швидко орієнтуватися у ринках, що змінюються, і знаходити нові ніші. Саме для них сьогодні буде шанс сформувати і вибудувати ринкові відносини по-новому», - переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА.