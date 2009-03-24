Судове засідання в справі «Нафтогазу-67» перенесли

Судове засідання в справі про відповідальність представників китайського суховантажа "Яохай", українського транспортно-буксирного судна "Нафтогаз-67" та лоцманів перенесено на понеділок, 30 березня.

Про це повідомив перший заступник міністра транспорту та зв’язку України Василь ШЕВЧЕНКО.

Судове засідання перенесено у зв’язку з необхідністю детального вивчення матеріалів, наданих сторонами, інформує прес-служба міністерства.

Засідання триватиме приблизно місяць - до прийняття остаточного рішення.

***22 березня 2008 року "Нафтогаз-67" (власник - "Чорноморнафтогаз", Сімферополь) і "Яохай" зіткнулися в умовах туману в Південно-Китайському морі неподалік від Сянгану (Гонконгу). Українське судно, діставши пробоїну, затонуло за кілька хвилин. На його борту були 25 чоловік. 7 членів екіпажу - шістьох громадян України і одного громадянина Китаю - вдалося врятувати. Загинули 18 моряків.

Розслідування причин та обставин морської аварії проводиться морською владою КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій та інцидентів (Резолюція ІМО А.849).

У Гонконзі 23 березня почалося судове засідання у справі про аварію.