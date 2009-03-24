Поважних причин для неявки на незалежне оцінювання більше немає

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), котрі з будь-яких причин не з’являться на тестування, вже не матимуть можливості пройти його цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому сьогодні на прес-конференції акцентував увагу міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК.

Відповідаючи на запитання журналістів, як вчинити тим, хто через хворобу, або з іншої поважної причини пропустив тестування, міністр зауважив: “А що робити тому, хто пропустив вступний іспит? Чекати наступного року”. З тестуванням, за його словами, така ж сама ситуація – хто з якихось причин його пропустить, змушений буде готуватися на наступний рік.

І.ВАКАРЧУК пояснив, що проведення додаткової сесії тестування минулого року показало її неефективність, тому що матеріальні витрати на її забезпечення не відповідали отриманому ефекту. Так, для проведення додаткової сесії витрачаються майже такі ж самі кошти, як і для основної, а на тестування приходить мізерна кількість учасників.

Міністр зауважив, що це поодинокі випадки, за якими “не можна будувати державну політику”. Крім того, додав він, потрібно відповідально ставитися до витрат бюджетних коштів, і використовувати їх якнайефективніше.

Як повідомляв УНІАН, цього року Міністерство освіти і науки внесло зміни до організації та проведення ЗНО і відмінило додаткову сесію. Крім того, зменшено кількість предметів з одинадцяти (2008-го року) до восьми і запроваджено тестування з чотирьох іноземних мов.

Результати усіх тестувань учасника ЗНО буде занесено до одного сертифікату (з кожного окремого предмету як 2008-го року, сертифікати не видаватимуться).

Цьогорічне тестування відбудеться в період з 6 травня по 5 червня.