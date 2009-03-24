У Євпаторії даішник погорів на хабарі

Прокуратурою Євпаторії направлено до суду кримінальну справу стосовно працівника ДАІ, який погорів на хабарі в 3 тисячі гривень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, таку суму автоінспектор вимагав від порушника, обіцяючи йому за це повернути водійське посвідчення і добитися в суді призначення покарання, не пов`язаного з позбавленням права управління транспортним засобом.

Прокуратурою «послуга» кваліфікована за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України – одержання хабара, поєднане з його вимаганням.