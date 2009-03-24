Куніцин говорить, що журналісти вирвали його слова з контексту

Лідер Кримської організації партії «Єдиний центр», голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН спростував інформацію, що з`явилася у деяких ЗМІ, про підтримку «ЄЦ» на майбутніх президентських виборах кандидатури Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це повідомила прес-служба С.КУНІЦИНА.

С.КУНІЦИН підкреслив, що його слова вирвали з контексту. «Я висловив думку про можливі варіанти співпраці з рядом перспективних політиків, серед яких був названий і Арсеній ЯЦЕНЮК, і Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, але це (підтримка кандидатури на виборах) тема партійного обговорення, яка повинна вирішуватися на партійному з`їзді», - заявив С.КУНІЦИН.

Він додав, що залишає «неправдиве повідомлення» на совісті окремих засобів масової інформації.