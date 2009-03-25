Фрегат США прибув до Севастополя

Фрегат ВМС США «Klakring» прибув сьогодні вранці з дружнім візитом в порт Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту, яка зараз спільно уточнюється представниками командування корабля і командування Військово-Морських Сил України, передбачений, зокрема, протокольний візит командира корабля до командувача українських ВМС адмірала Ігоря ТЕНЮХА. На американських моряків чекає також культурна програма, зокрема, ознайомлення з історичними місцями регіону.

Як повідомили агентству в прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації, в керівництві виконавчої гілки влади міста сьогодні також очікують на протокольний візит командування корабля, а завтра - на візит в міську державну адміністрацію Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Уїльяма ТЕЙЛОРА. Також завтра планується зустріч керівництва міської ради с послом У.ТЕЙЛОРОМ.

Прихід корабля супроводжувався акцією протесту збоку низки політичних сил міста, зокрема, на площі Нахімова і на Графській пристані зібралися активісти місцевих організацій ПСПУ, Партії регіонів і «Русского блока».

Візит американського корабля триватиме три дні, до ранку 28 березня. Раніше фрегат «Klakring» відвідав з візитом порт болгарського міста Варна, в планах також візит в порт Батумі (Грузія).

Цього року це перший візит американського корабля в Севастополь.