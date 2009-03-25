У Ялті відкрився круїзний сезон
11:27, 25 березня 2009Крым
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«Корабель мрії» зайшов у порт
У Ялті відкрився круїзний сезон. Днями в порт зайшов перший цього року круїзний лайнер — лайнер «Дойчланд», повідомляє сьогодні прес-служба мерії Ялти.
Лайнер прибув до Ялти з Одеси і привіз 600 німецьких туристів.
Судно було побудовано в 1998 році у Німеччині. 7 палуб «Дойчланда» можуть прийняти 513 пасажирів і 260 членів команди. Саме на цьому лайнері знімалося німецьке телевізійне шоу «Корабель мрії».
З Ялти «Дойчланд» попрямував до Греції, а після — до Італії.
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