У Ялті відкрився круїзний сезон. Днями в порт зайшов перший цього року круїзний лайнер — лайнер «Дойчланд», повідомляє сьогодні прес-служба мерії Ялти.

Лайнер прибув до Ялти з Одеси і привіз 600 німецьких туристів.

Судно було побудовано в 1998 році у Німеччині. 7 палуб «Дойчланда» можуть прийняти 513 пасажирів і 260 членів команди. Саме на цьому лайнері знімалося німецьке телевізійне шоу «Корабель мрії».

З Ялти «Дойчланд» попрямував до Греції, а після — до Італії.