Найбільш запитані спеціальності

На обліку в Севастопольському міському центрі зайнятості станом на 20 березня поточного року було 2 тис. 547 осіб, а кількість зареєстрованих актуальних вакансій - 1 тис. 292.

Таким чином, на одне вільне робоче місце претендують у середньому 2 особи, зокрема на посади фахівців і службовців - 3,4 особи на місце, повідомили кореспондентові УНІАН у міському центрі зайнятості.

За даними Центру, найбільш запитані на сьогодні водії, електрогазозварники, продавці, будівники, слюсарі та інші робочі спеціальності (середній розмір заробітної плати пропонованих вакансій - 1061,25 грн.).

Серед безробітних 69% громадяни, які до реєстрації в Центрі зайнятості обіймали посади фахівців і службовців, 26,5% - кваліфіковані робітники, 4,5% не мали професії. Крім того, 71% безробітних - жінки, 52% - молодь віком до 35 років, кожен четвертий - з соціально незахищених категорій населення.

У Центрі зайнятості також повідомили, що в березні поточного року трохи стабілізувалися темпи реєстрації незайнятого населення. За дві декади цього місяця в міській службі зайнятості зареєструвалися 427 осіб, що практично відповідає обсягу реєстрації незайнятого населення в центрі зайнятості за аналогічний період січня-лютого 2009 року (434 особи).