1 квітня в Сімферополі стартує призов

З 1 квітня по 31 травня у Сімферополі пройде призов громадян на військову службу.

Відповідне рішення прийняв виконком Сімферопольської міської ради, повідомляє прес-центр мерії.

До призову підлягають хлопці, 1984-1991 років народження, які раніше не проходили військову службу і втратили право на відстрочення.

Зокрема, керівникам підприємств, організацій, учбових закладів всіх форм власності доручено до 1 квітня надати у Сімферопольський об`єднаний міський військовий комісаріат характеристики на призовників.

Начальникові Сімферопольського міського управління міліції доручено взяти під особистий контроль заходи щодо розшуку, затримання і доставки у військовий комісаріат осіб, що ухиляються від виконання обов`язку.

Голів районних в місті рад зобов`язали забезпечити своєчасне надання необхідних відомостей.

Результати проведення призову будуть розглянуті на засіданні виконкому в червні.