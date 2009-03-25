Сімферополь шукає таланти

Фестиваль-конкурс народних талантів «Хвилина слави» пройде в Сімферополі з 20 квітня по 7 червня.

Він організований в рамках святкування 225-річчя Сімферополя.

Для участі в конкурсі запрошуються жителі Сімферополя, без вікових обмежень, що володіють здібностями в різних жанрах і видах мистецтв (вокальний, хореографічний, естрадно-цирковий, оригінальний тощо). Тривалість виступу до 7 хвилин.

Фестиваль-конкурс планується провести в два тури: відбірковий тур (з 20 по 30 квітня), фінальний тур і нагородження (гала-концерт переможців конкурсу в рамках святкових заходів, присвячених 225-річчю міста 6-7 червня).

Переможцям конкурсу жюрі присуджує звання «Сімферопольський талант» I, II, III ступеня у відповідній номінації з врученням дипломів і призів.

Засновником фестивалю-конкурсу є Сімферопольська міська рада.