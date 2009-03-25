Ющенко знизив транспортний збір

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до Закону «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» щодо ставок податку», яким суттєво знижено ставки цього податку (по більшості позицій повернуто до рівня 2008 року).

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою 5 березня 2009 року. Його ухвалення обумовлене необхідністю врегулювання проблеми, пов`язаної зі значним збільшенням з 2009 року податкового навантаження цим податком, особливо на власників автомобілів з середнім об`ємом циліндрів двигуна, що викликало соціальну напруженість у суспільстві та акції протесту з боку водіїв, зазначили в прес-службі.

За підтримку закону висловились 390 народних депутатів, у тому числі майже у повному складі - фракції Блоку Юлії Тимошенко та Комуністичної партії України.

Водночас, стверджують у прес-службі Президента, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО за результатами опрацювання прийнятого закону запропонувала главі держави застосувати до нього право вето, посилаючись на втрати бюджету, які спричинить введення закону в дію.

«У зв`язку з цим виникає питання: коли ж прем`єр-міністр України була щирою - коли обіцяла під час зустрічей з представниками транспортних організацій та водіїв знизити ставки податку та її фракція дружно підтримувала закон, чи коли рекомендувала Президентові України його не підписувати», - наголошують у прес-службі В.ЮЩЕНКА.

Разом з тим, запевнили в прес-службі, В.ЮЩЕНКО залишається послідовним у своїй позиції та діях. В умовах складної фінансово-економічної ситуації в країні різке збільшення податкового тиску є неприпустимим, і тому глава держави підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» щодо ставок податку», наголошується у повідомленні.