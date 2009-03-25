На травневі свята пустять 4 додаткових поїзди до Криму

Залізниці України вже призначають додаткові поїзди на найбільш популярні напрямки до Великодня і травневих свят.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», станом на 25 березня до розкладу додатково включено 10 поїздів, зокрема, 4 поїзди призначила Львівська залізниця, 3 – Придніпровська, 2 – Південна і 1 – Південно-Західна залізниця.

Кримський напрямок:

1.№545/546 Харків-Севастополь відправленням із Харкова 30/04, із Севастополя 1/05.

2. №561/562 Харків-Сімферополь відправленням із Харкова 30/04, із Сімферополя 1/05.

3. №512/511-282/281 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 14, 15, 16, 17, 20, 23, 27, 28, 29, 30/04, 4, 11/05, з Києва 15, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 29, 30/04, 1, 5, 12/05.

4. №146/145 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 15, 16, 20, 23, 27, 28, 29, 30/04, 3, 10/05, з Києва 17, 18, 22, 25, 29, 30/04, 1, 2, 5, 12/05.