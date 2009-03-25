У Криму автівка влетіла в дерево: загинули двоє дівчат (додані фото)

Двоє людей загинули і стільки ж дістали травми в результаті зіткнення автомобіля Hyundai з деревом на 25-му кілометрі траси Севастополь – Бахчисарай – Сімферополь в Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про дорожньо-транспортну подію надійшла до рятувальників напередодні.

У повідомленні МНС говориться, що водій не впорався з управлінням.

В результаті аварії загинули двоє дівчат (1987 і 1988 р. н.). Двоє хлопців (1982 і 1984 р.н.) з різними травмами доставлені в лікарню.

За допомогою шанцевого інструменту і електроінструменту бійці МНС демонтували частину кузова і витягнули заблокованих в автомобілі постраждалих людей і тіла загиблих.

Фото прес-служби ДАІ Криму.