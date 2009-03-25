Долар на міжбанку трохи пострибав

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,2870/8,3650, до 11:00 пошли вгору до 8,3700/8,4050, а до 12:00 цінові рівні знизилися до 8,3320/8,3560. На час закриття цінові рівні досягли позначок 8,3050/8,3300 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», об 11:30 Національний банк оголосив ціну відсікання з валютної пари USD/UAH (7,8000) на валютному аукціоні, що проводився сьогодні.

Торги російським рублем стартували котируваннями 0,2450/0,2485, до 11:00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 0,2475/0,2485, а до 12:00 відкаталися до рівнів 0,2460/0,2485. На час закриття торгів котирування досягли наступних значень - 0,2455/0,2475. На російському валютному ринку курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,6275 (+0,3345).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівнів 1,3453/55 і до 15:30 продовжували коливатися в діапазоні 1,3472/74. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,1120/11,2360, до 11:00 цінові рівні встановилися в діапазоні 11,2629/11,3498, а до 12:00 знизилися до рівнів 11,2252/11,2635. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH відкаталися на рівні 11,1888/11,2285.