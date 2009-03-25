У четвер не забудьте парасольку

За прогнозами синоптиків, 26 березня на території України буде хмарно з проясненнями.

У східній частині та Приазов’ї пройде мокрий сніг і дощ, на решті території без істотних опадів, лише у прикарпатських та центральних областях вночі місцями можливий невеликий сніг. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомили в Українському Гідрометцентрі, температура вночі 26 березня 2-7° морозу, в карпатському регіоні місцями 8-13° морозу, у східних областях та Приазов`ї 0-5° тепла; вдень в Україні 3-8° тепла, в Карпатах 2-7° морозу.

В Криму дощ (вночі сильний дощ, в горах з мокрим снігом); місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура протягом доби 4-9° тепла.

На Київщині утримається хмарна з проясненнями погода. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла. По м. Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.