У Криму березневі пенсійні виплати профінансовано на 100%

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Криму станом на сьогодні пенсійні виплати профінансовано в сумі 521,2 млн. грн., що становить 100% від місячної потреби.

За даними ГУ ПФУ в автномії, на виплату пенсії, яка виплачується через відділення поштового зв`язку, перераховано 271,3 млн. грн. Це забезпечує виплату пенсії 313,7 тис. пенсіонерам, які одержують гроші з 4 до 22 березня.

На банківські установи, уповноважені проводити виплату пенсій, перераховано 249,9 млн. грн. Це забезпечує виплату 237,7 тис. пенсіонерам, які одержують пенсії в банках із 4 до 25 березня.