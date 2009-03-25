У Криму березневі пенсійні виплати профінансовано на 100%
17:50, 25 березня 2009Крым
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Запевняє Пенсійний фонд
Головним управлінням Пенсійного фонду України в Криму станом на сьогодні пенсійні виплати профінансовано в сумі 521,2 млн. грн., що становить 100% від місячної потреби.
За даними ГУ ПФУ в автномії, на виплату пенсії, яка виплачується через відділення поштового зв`язку, перераховано 271,3 млн. грн. Це забезпечує виплату пенсії 313,7 тис. пенсіонерам, які одержують гроші з 4 до 22 березня.
На банківські установи, уповноважені проводити виплату пенсій, перераховано 249,9 млн. грн. Це забезпечує виплату 237,7 тис. пенсіонерам, які одержують пенсії в банках із 4 до 25 березня.
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