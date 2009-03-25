Акція проти приходу корабля США демонструє наявність демократії

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН вважає, що проведена сьогодні кількома політичними силами протестна акція проти приходу в місто фрегата ВМС США Klakring є свідченням демократії в Україні.

Про це В.КАЗАРІН заявив в інтерв`ю журналістам ТРК «Бриз» після закінчення протокольної зустрічі з командуванням походу і корабля.

За його словами, акція «жодним чином не затьмарить цей візит, а в якомусь значенні продемонструє, що Україна - країна з різними поглядами, і ці погляди можна висловлювати».

Відповідаючи на запитання, «що дають Севастополю і севастопольцям такі візити», В.КАЗАРІН зазначив: «Я думаю, що візити військових кораблів повинні здійснюватися, тому що ми повинні робити все, щоб взаєморозуміння між країнами зростало». «Якщо ми справді пишаємося тим, що ми місто військово-морської слави, то ми розуміємо, що військові порти, військово-морські бази не існують без контактів з іншими країнами та кораблями. І коли ми приймаємо в нашому місті військові кораблі інших країн, які з різних причин прибувають у Чорне море, ми повинні пам`ятати про те, що одного разу наші кораблі вирушать у далеке плавання, у портах інших країн їх теж прийматимуть. І я думаю, та гостинність, яку вони зустрічатимуть там, вона, напевно, відповідатиме тій гостинності, яку ми виявляємо тут, коли приймаємо наших гостей», - зазначив В.КАЗАРІН.

Крім того, як сказав В.КАЗАРІН, «ми повинні пам`ятати про всю повноту історії, яка пов`язує наше місто з різними країнами світу і з усім світом».

Під час протокольної зустрічі перший заступник голови адміністрації міста зазначив, що «в Севастополі програма прийому іноземних кораблів має регулярний характер», і запевнив гостей у тому, що «севастопольці у своїй більшості вважають обмін візитами військових кораблів правильною програмою».