УНП хоче, щоб у Криму військовим США сказали: ласкаво просимо

Українська народна партія закликає мешканців Севастополя приязно зустрічати військових моряків США та інших країн, які прибувають в порт з дружніми візитами.

Про це заявив голова Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН, коментуючи акцію протесту проти прибуття в порт Cевастополя фрегату Військово-морських сил США Klakring.

«Сьогодні Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України. Наша держава прямо зацікавлена, щоб якнайбільше американських інвестицій вливалося в українську економіку, а Севастополь і Крим прямо зацікавлений у тому, щоб на півострів прибували туристи не лише з пострадянського простору, але й з Європи та навіть Америки», – вважає О.ФОМУШКІН, слова якого цитує прес-служба партії.

Він переконаний, що, оскільки ті ж моряки корабля Klakring потім можуть прибути в Крим разом зі своїми сім’ями як туристи, «мешканці Криму мають казати кожному туристу: "так", „відпочивайте в Україні!”, – а не відлякувати їх мітингами та протестами».

«Для бюджету кримських сімей, бюджету Севастополя, Криму та України не має жодної різниці, звідки цей турист – з Росії, Білорусі, України, Німеччини чи США», - наголосив представник УНП.