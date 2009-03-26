Янукович хоче дострокових виборів

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на виїзному засіданні опозиційного уряду, яке проходить у Сімферополі.

«80% населення України вважають, що ця влада повинна піти у відставку», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, «потрібні дострокові парламентські й президентські вибори. От як вважає народ».

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що нинішня влада «допрацювалася до того, що цього року планується падіння економіки майже на 12%», додавши, що це прогнози експертів.

Він підкреслив, що Партія регіонів готова була разом із владою «ухвалювати рішення для того, щоб рятувати країну».

За словами лідера Партії регіонів, замість того, щоб уряд представив антикризову програму, «ми побачили авантюрну гру із законами – одні закони приймаються, потім відміняються». За його словами, це робиться для того, щоб «у черговий раз обдурити український народ».

На думку В.ЯНУКОВИЧА, дії влади свідчать про те, що до неї прийшли «не професіонали, а авантюристи». За словами лідера Партії регіонів, для нинішньої влади немає нічого важливішого, «ніж власні інтереси та інтереси свого оточення».