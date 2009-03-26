Дефіцит Пенсійного фонду може сягнути 18 млрд. грн. - ПР

19:42, 26 березня 2009
Крым
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Регіонали засідали у Сімферополі

За оцінками експертів, дефіцит Пенсійного фонду України до кінця року може становити 18 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Сімферополі заявила народний депутат із фракції Партії регіонів, міністр економіки опозиційного уряду Ірина АКІМОВА.

«За оцінками експертів, у Пенсійному фонді до кінця року може утворитися розрив у 18 млрд. грн.», - сказала І.АКІМОВА.

За її словами, це означатиме затримку виплат пенсій «самим нашим знедоленим верствам населення».

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