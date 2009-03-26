Янукович не буде соплі витирати за кимось у Криму

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає негайно припинити “розборки” всередині кримської республіканської парторганізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі на Всекримських зборах депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів.

”Я не буду за кимось соплі витирати, я не для цього приїхав... Я останній раз попередив і КИСЕЛЬОВА (лідера кримської організації ПР, народного депутата Василя КИСЕЛЬОВА) і Анатолія Павловича (кримського спікера, члена Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА): не наведуть лад, хай нарікають потім на себе”, – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер ”регіоналів” попередив кримських партійців, що якщо інтриги не припиняться, він буде змушений вжити жорстких заходів.

”Прошу припинити інтриги, якщо вистачить мужності, сили волі, розуму, совісті, я закликаю керівників припинити ось ці свої розбрати, інакше постраждаєте ви, в першу чергу, й, причому, рішення буде радикальне. Не буде ніякої середини! Припиніть і, як кажуть, покажіть, що ви справжні мужики”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.