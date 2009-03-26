Партія регіонів вимагає комплексного перегляду держбюджету
19:49, 26 березня 2009Крым
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Та хоче побачити антикризову програму
Партія регіонів виступає за комплексний перегляд державного бюджету України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Сімферополі заявила народний депутат із фракції ПР, міністр економіки опозиційного уряду Ірина АКІМОВА.
За її словами, бюджет треба переглядати комплексно, а не виривати окремі законопроекти окремих питань. І.АКІМОВА зазначила, що виривання окремих питань не є боротьбою з кризою в Україні.
Крім того, депутат зазначила, що опозиційний уряд вимагає надати антикризову програму. І.АКІМОВА вважає, що незважаючи на численні вимоги антикризова програма досі не представлена урядом України.
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