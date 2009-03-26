Партія регіонів вимагає комплексного перегляду держбюджету

Партія регіонів виступає за комплексний перегляд державного бюджету України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Сімферополі заявила народний депутат із фракції ПР, міністр економіки опозиційного уряду Ірина АКІМОВА.

За її словами, бюджет треба переглядати комплексно, а не виривати окремі законопроекти окремих питань. І.АКІМОВА зазначила, що виривання окремих питань не є боротьбою з кризою в Україні.

Крім того, депутат зазначила, що опозиційний уряд вимагає надати антикризову програму. І.АКІМОВА вважає, що незважаючи на численні вимоги антикризова програма досі не представлена урядом України.