Посол США позитивно оцінив проект відкритої економіки Севастополя

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР позитивно оцінив “Севастопольський проект відкритої економіки і міжнародного співробітництва”.

Як передає кореспондент УНІАН, 26 березня під час візиту до Севастополя представники влади міста ознайомили посла з цим проектом.

Заступник голови міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ на зустрічі з В.ТЕЙЛОРОМ зазначив, що влада міста „знаходить всебічну підтримку як збоку Президента України, так і збоку уряду України у реалізації досить амбіційних проектів, зокрема, зі створення у Севастополі міста з відкритою економікою”.

За його словами, “у грудні минулого року Президент України підписав відповідний указ (“Про додаткові заходи щодо соціально-економічного розвитку міста Севастополя” від 26 грудня 2008 року - УНІАН)”, пізніше було створено відповідну робочу групу з розробки проекту.

Д.БАЗІВ висловив переконання, що під час реалізації такого важливого для міста і України проекту вся робоча група, до якої увійшли і представники опозиції, „відкине будь-які політичні нюанси, які є в кожній країні, буде єдиною командою з напрацювання тих наробок, які дозволять трансформувати наше місто, яке має дуже значну військову історію, у місто-порт, відкрите місто, яке радо буде зустрічати інвесторів, з урахуванням того, що міждержавні угоди про статус та тимчасове перебування Чорноморського флоту РФ завершуються у 2017 році”. За його словами, влада міста сподівається, “що Севастополь в ході реалізації цього проекту реалізує свої можливості на повну міць як місто-порт”.

У свою чергу, В.ТЕЙЛОР висловив задоволення тим, що влада Севастополя докладає “багато зусиль” для економічного розвитку міста.

Відповідаючи під час підходу до преси на запитання кореспондента УНІАН, „якою є його думка щодо Севастопольського проекту відкритої економіки і міжнародного співробітництва”, В.ТЕЙЛОР зазначив: “У нас відбулась гарна розмова про економічний розвиток Севастополя, і я дуже радий побачити, що докладається вже багато зусиль для планування такої діяльності”. За словами посла, “є багато ідей щодо того, яким чином зміцнювати розвиток Севастополя для досягнення успіху, і я обговорював можливість співробітництва, взаємодії між представниками Посольства і міста Севастополя для розвитку економічного потенціалу міста”.

Того ж дня у Севастополі В.ТЕЙЛОР провів зустріч з керівництвом Севастопольської міської ради.