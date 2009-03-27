У житловому будинку вибухнув газ
10:55, 27 березня 2009Крым
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Постраждалий госпіталізований до лікарні
В ялтинському селищі Гурзуф вибухнув газ у квартирі на 4-ому поверсі будинку, постраждала одна людина.
Як повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, повідомлення про вибух газу надійшло до рятувальників сьогодні рано вранці.
«Попередня причина вибуху – витік газу», – відзначили в МНС.
Постраждав мешканець квартири, 1967 року народження. Він госпіталізований до Лівадійської лікарні в стані середньої важкості.
Проводиться розслідування.
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