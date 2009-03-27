У житловому будинку вибухнув газ

В ялтинському селищі Гурзуф вибухнув газ у квартирі на 4-ому поверсі будинку, постраждала одна людина.

Як повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, повідомлення про вибух газу надійшло до рятувальників сьогодні рано вранці.

«Попередня причина вибуху – витік газу», – відзначили в МНС.

Постраждав мешканець квартири, 1967 року народження. Він госпіталізований до Лівадійської лікарні в стані середньої важкості.

Проводиться розслідування.