Три людини отруїлися чадним газом

Троє людей загинули у Криму внаслідок отруєння чадним газом.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про нещасний випадок у приватному будинку в сакському селі Шовковичне поступила до рятувальників напередодні.

В одному із загиблих сусіди упізнали 70-річного господаря будинку, двоє інших чоловіків, 45-ти і 55-ти років, були його знайомими, з якими він часто чаркував.

Як визначили медики, чоловіки загинули, отруївшись чадним газом. «Швидше за все, нещастя сталося через несправність пічного димаря», - зазначили в МЧС.

Проводиться розслідування.