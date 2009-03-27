В дорожній аварії у Криму травмовано громадянку Молдови

Громадянка Молдови отримала травми в результаті дорожньої аварії у Криму за участю двох легкових і одного вантажного автомобілів.

Як повідомляє прес-служба Державтоінспекції Криму, ДТП сталося в районі Сімферополя.

Водій автомобіля ВАЗ – житель Баку, 1974 року народження – рухаючись по автодорозі Красноперекопськ – Сімферополь, на перехресті з дорогою «Об`їзд міста Сімферополь», при виконанні повороту не дав переваги в русі зустрічному транспорту. Внаслідок чого легковик врізався в Камаз з напівпричепом і автомобілем «Рено».

Пасажирка «Рено» – громадянка Молдови, 1959 року народження, отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму шийного відділу хребта.