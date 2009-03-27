Голова садового товариства в Євпаторії погорів на хабарі в $6 тисяч

У Євпаторії голова садового товариства погорів на хабарі в шість тисяч доларів.

У таку суму обійшовся членський квиток громадянинові, який хотів вступити до кооперативу, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

За фактом одержання хабара, поєднаного з його вимаганням, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України, прокуратурою Євпаторії порушено кримінальну справу.

Ведеться слідство.