Голова садового товариства в Євпаторії погорів на хабарі в $6 тисяч
13:13, 27 березня 2009Крым
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Порушено кримінальну справу
У Євпаторії голова садового товариства погорів на хабарі в шість тисяч доларів.
У таку суму обійшовся членський квиток громадянинові, який хотів вступити до кооперативу, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
За фактом одержання хабара, поєднаного з його вимаганням, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України, прокуратурою Євпаторії порушено кримінальну справу.
Ведеться слідство.
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