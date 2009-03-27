Щонайменше 90 квартир отримають військові Севастополя у I півріччі

У першому півріччі поточного року в Севастополі Міністерство оборони України введе в експлуатацію щонайменше 90 квартир для військовослужбовців та членів їх сімей.

Як повідомили в Управлінні прес-служби Міноборони, про це міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заявив сьогодні у Севастополі, де перебував з робочою поїздкою з метою перевірки рівня бойової готовності дислокованих у Криму військових частин Збройних сил України.

Під час перебування в Криму Ю.ЄХАНУРОВ також зустрівся з представниками місцевої влади, з яким обговорив ситуацію щодо вирішення питань соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей.

“У першому півріччі цього року ми здамо в експлуатацію щонайменше 90 квартир у Севастополі. У нас є серйозні плани покращення ситуації із забезпечення житлом й в інших гарнізонах півострова. Навіть в умовах обмеженого фінансування, що склалися у цьому році, ми здамо житла не менше, ніж торік”, – підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ.