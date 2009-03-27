Севастополь хоче побачити план Тимошенко

Уряд України має негайно прийняти реальний антикризовий план, спрямований на пом`якшення наслідків кризи і виходу з неї з найменшими втратами для економіки країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться у зверненні депутатів Севастопольської міської ради до Президента і прем`єр-міністра, прийнятому сьогодні на позачерговій сесії.

У зверненні депутатів говориться, що «вище керівництво країни не здатне використати наявні можливості для того, щоб врятувати національну економіку і, перш за все, експортні, бюджетостворюючі галузі, до яких відносяться металургія, машинобудування і агропромисловий комплекс».

Депутати переконані, що «нинішня вища виконавча влада України несе повну відповідальність за глибину кризи і до останнього моменту Президент України і прем`єр-міністр України заперечували її загрозу, замість того, щоб прислухатися до опозиційних сил і вжити заходів для пом`якшення кризи».

Депутати Севастопольської міськради мають намір вимагати від Верховної Ради ініціювати відставку Президента і уряду, а також проведення дострокових парламентських і президентських виборів, якщо вони не здійснять жодних реальних кроків з виведення країни з кризи

Міськрада також зажадала від Президента відправити у відставку голову адміністрації Сергія КУНІЦИНА, якому дві третини депутатів майже 9 місяців тому висловили недовір`я.

Перед ухваленням звернення голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ заявив, що одночасні вибори Президента і Верховної Ради восени цього року покладуть початок виходу з кризи, тому що за нинішнього розкладу політичних сил, коли відсутні спільні зусилля всіх гілок влади, «вибратися країні з безвиході буде неможливо».