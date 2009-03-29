Вітренко вигнала Іванова з партії

Центральний комітет Прогресивної соціалістичної партії України виключив депутата кримського парламенту Валерія ІВАНОВА з лав партії.

В.ІВАНОВ виключений «без права відновлення в партії» за «грубі політичні помилки, які дискредитують ПСПУ», а також за порушення статуту і програми політсили, повідомляється на офіційному сайті Прогресивної соціалістичної партії України

Окрім того, на пленумі ЦК прийнято рішення вважати В.ІВАНОВА «зрадником партії».

ЦК вимагає від колишнього секретаря Кримського рескому ПСПУ скласти депутатські повноваження і передати партійне майно.

«За грубе відхилення від передвиборної платформи і порушення норм і принципів партійної діяльності», відповідно до ст. 4.7.16 статуту, Центральний комітет ПСПУ постановив позбавити В.ІВАНОВА права представляти Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» у Верховній Раді Криму, а Майю АЛЕКСАНДРОВУ – в Сімферопольській міській раді.