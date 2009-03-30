Філе риби – з підпілля

Співробітники податкової міліції присікли в Бахчисараї діяльність підпільного цеху з виготовлення рибної продукції.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, копчення риби різних видів і виготовлення пресервів здійснював житель Бахчисараю, не маючи необхідного пакету документів.

Копчена риба і філе риби в пластикових коробках реалізовувалися не лише у Бахчисараї, але і в інших містах Криму.

Податківці вилучили понад 3 тонни готової до реалізації продукції, близько 10 тонн свіжомороженої риби, устаткування для вакуумної упаковки, морозильні камери на суму 200 тис. грн.

Матеріали будуть передані до суду для ухвалення рішення.