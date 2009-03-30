Філе риби – з підпілля
12:40, 30 березня 2009Крым
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Податкова накрила черговий цех
Співробітники податкової міліції присікли в Бахчисараї діяльність підпільного цеху з виготовлення рибної продукції.
Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, копчення риби різних видів і виготовлення пресервів здійснював житель Бахчисараю, не маючи необхідного пакету документів.
Копчена риба і філе риби в пластикових коробках реалізовувалися не лише у Бахчисараї, але і в інших містах Криму.
Податківці вилучили понад 3 тонни готової до реалізації продукції, близько 10 тонн свіжомороженої риби, устаткування для вакуумної упаковки, морозильні камери на суму 200 тис. грн.
Матеріали будуть передані до суду для ухвалення рішення.
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