Партія регіонів не приватна лавка
Гриценко почув слова Януковича?
Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що нікому не дозволено приватизовувати Кримську організацію Партії регіонів.
«Партія регіонів не приватна лавка, щоб хтось її приватизовував: чи то КИСЕЛЬОВ (лідер кримської парторганізації, нардеп Василь КИСЕЛЬОВ), чи то ще хто-небудь. Це більше 50-ти тисяч членів партії (членів кримської організації ПР) – люди грамотні, люди, що хворіють за свою справу», – сказав кримський спікер-«регіонал» сьогодні в прямому ефірі «Транс-М-радіо».
А.ГРИЦЕНКО заявив, що всі кадрові питання, у разі потреби, вирішуватимуться на партконференції. «Якщо буде в цьому необхідність, то всі кадрові питання розставлять члени Партії регіонів на партійній конференції», – сказав він.
За словами А.ГРИЦЕНКА, партія – це «живий організм», в ній є місце для дискусії «в плані оцінки подій» в суспільно-політичній і соціально-економічній сферах. «Дискусія є, вона потрібна, вона необхідна. Інша справа – який об`єм дискусій потрібно виносити в засоби масової інформації, а який потрібно гасити на політраді і виконкомах партії, на партконференції», – сказав А.ГРИЦЕНКО.
Він нагадав, що керівник ПР Віктор ЯНУКОВИЧ закликав регіоналів Криму працювати дружно. «Лідер сказав одне: треба працювати, треба працювати дружно, і готуватися до виборів. До чого я і закликаю наших кримчан», – заявив кримський спікер.