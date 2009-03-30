Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що нікому не дозволено приватизовувати Кримську організацію Партії регіонів.

«Партія регіонів не приватна лавка, щоб хтось її приватизовував: чи то КИСЕЛЬОВ (лідер кримської парторганізації, нардеп Василь КИСЕЛЬОВ), чи то ще хто-небудь. Це більше 50-ти тисяч членів партії (членів кримської організації ПР) – люди грамотні, люди, що хворіють за свою справу», – сказав кримський спікер-«регіонал» сьогодні в прямому ефірі «Транс-М-радіо».

А.ГРИЦЕНКО заявив, що всі кадрові питання, у разі потреби, вирішуватимуться на партконференції. «Якщо буде в цьому необхідність, то всі кадрові питання розставлять члени Партії регіонів на партійній конференції», – сказав він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, партія – це «живий організм», в ній є місце для дискусії «в плані оцінки подій» в суспільно-політичній і соціально-економічній сферах. «Дискусія є, вона потрібна, вона необхідна. Інша справа – який об`єм дискусій потрібно виносити в засоби масової інформації, а який потрібно гасити на політраді і виконкомах партії, на партконференції», – сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що керівник ПР Віктор ЯНУКОВИЧ закликав регіоналів Криму працювати дружно. «Лідер сказав одне: треба працювати, треба працювати дружно, і готуватися до виборів. До чого я і закликаю наших кримчан», – заявив кримський спікер.