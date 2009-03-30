Іванова замінили на ЗУБРа

Наталія Вітренко в дії

"Всеукраїнська організація російських співвітчизників" (ВОРС) обрала своїм керівником засновника міжпарламентського об`єднання "За союз України, Росії і Білорусії" (ЗУБР) Павла БАУЛІНА замість депутата кримського парламенту Валерія ІВАНОВА. Про це повідомляє прес-служба Прогресивної соціалістичної партії України. Заступником голови ВОРС обрали депутата Миколаївської обласної ради, лідера фракції Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" Ларису ШЕСЛЕР. Окрім того, інформбюро ПСПУ повідомляє, що "прем`єр-міністр опозиційного уряду лівих і лівоцентристських партій" Наталія ВІТРЕНКО своїм розпорядженням виключила В.ІВАНОВА зі складу її уряду "за дискредитацію статусу" опозиційного міністра. Як повідомлялося, Центральний комітет ПСПУ вирішив виключити В.ІВАНОВА з лав партії.

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