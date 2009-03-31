Ющенко присвоїв другий ранг держслужбовця 8 чиновникам Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв другий ранг державного службовця чотирьом кримським міністрам і чотирьом керівникам постійних комісій парламенту автономії.

Про це йдеться в Указі № 210/2009.

Другий ранг держслужбовця відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу» присвоєно міністрові економіки Криму Світлані ВЕРБІ, міністрові будівельної політики і архітектури автономії Володимиру НІКОЛОВУ, міністрові праці та соціальної політики Криму Раєту СЕТТАРОВУ, міністрові фінансів АРК Павлу ТОКАРЄВУ, голові постійної комісії Верховної Ради Криму з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв`язку і паливно-енергетичного комплексу Віктору АГЕЄВУ, голові постійної комісії ВР Криму з питань міжнаціональних відносин і проблем депортованих громадян Ремзі ІЛЬЯСОВУ, голові постійної комісії ВР АРК мандатної, з питань депутатської етики, організації роботи Верховної Ради і засобів масової інформації Григорію ІОФФЕ та голові постійної комісії Верховної Ради Криму з аграрних і земельних питань та питань екології і раціонального природокористування Олегу РУСЕЦЬКОМУ.