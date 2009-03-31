Георгій Победоносец у Севастополі позеленів. Золото вкрали?

У парку Перемоги в Севастополі альпіністи практично завершили висотні роботи на пам`ятнику Георгію Победоносцу.

Як нагадує прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації, пам`ятник відкрили до 220-річчя заснування Севастополя. Висота пам`ятника 30 метрів, вінчає стелу триметрова мідна скульптура святого.

6 років тому роботи в парку Перемоги обійшлися «в копієчку». З бюджету Гагарінського району на благоустрій біля майбутнього пам`ятника було виділено 50 тис. гривень. 30 тис. гривень на освітлення центральної алеї парку. 70 тис. гривень добровільно зібрали підприємці. Витрати будівельного управління Чорноморського флоту Росії склали 100 тис. гривень. Ще 35 тис. гривень для нанесення позолоти на мідну скульптуру виділив фонд «Москва-Севастополь».

Останніми роками скульптура Георгія Победоносца позеленіла. Альпіністи, що працювали над пам`ятників в ці дні, підтвердили – слідів позолоти на святому немає. «Це ж сором і ганьба, золото вкрали, – заявив голова Севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН. – І чи було воно на пам`ятнику? Знаючі люди говорять: скульптуру просто тоді натерли до блиску пастою гоі і урочисто встановили, а тепер вона – зелена і неприваблива. А гроші куди поділися?».