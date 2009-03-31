Прикордонний пес знайшов марихуану

В пункті пропуску «Крим» службовий собака кримських прикордонників допоміг знайти марихуану в автобусі, який слідував за маршрутом «Одеса – Краснодар».

Як повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, 38-річний житель Одеси змішав «зілля» з тютюном.

«Прикордонники і митники, можливо, і не звернули б увагу на пачку сигарет «Мальборо», яка лежала на видному місці, якби нею не зацікавилася Лада», – йдеться у повідомленні.

Попередня експертиза Кримської митниці показала наявність марихуани в 10 сигаретах, які були в пачці.

Це вже третій випадок цього року, коли на допомогу «зеленим беретам» приходять собаки.