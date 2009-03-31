У Криму викрили шахраїв

У Криму правоохоронцями викрито посадових осіб управління міського господарства однієї з міськрад, товариства з обмеженою відповідальністю та приватного підприємця, які незаконно отримали понад 200 тисяч гривень.

Як повідомляє сьогодні Департамент зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, в 2007 році, виконуючи роботи з переобладнання 100 квартир з центральної системи опалення на індивідуальну, вони незаконно отримали від власників понад 200 тисяч гривень. Згідно з рішенням виконкому міськради та договору підряду роботи фінансувалися з місцевого бюджету.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.364 (шахрайство й зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.