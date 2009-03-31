Відтепер можна сплатити вартість залізничного квитка через Інтернет

«Укрзалізниця» запровадила 2-й етап програми оформлення проїзних документів через мережу Інтернет.

Як повідомляє прес-служба відомства, відтепер пасажир може сплатити через Інтернет повну вартість проїзду і послугу замовлення з подальшим оформленням квитка в касі.

Зайшовши на офіційний веб-сайт «Укрзалізниці» (www.uz.gov.uа) в розділ «Для пасажирів», можна одержати довідку щодо наявності вільних місць у поїздах, вартості проїзду і оформити замовлення.

Сплатити замовлення можна платіжною карткою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) або міжнародною платіжною карткою (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). Після оплати пасажир одержує унікальний цифровий код, після пред`явлення якого він оформляє свій квиток в будь-якій касі «Укрзалізниці» в будь-який день до відправлення свого поїзду.

При цьому через мережу Інтернет можна замовляти квитки за повну вартість і дитячі. Безплатні та пільгові проїзні документи оформляються тільки у касах.

Довідка. 22 грудня 2008 р. було запроваджено 1-й етап продажу квитків через Інтернет: пасажир на сайті «Укрзалізниці» оформляв замовлення на бронювання місць, за допомогою платіжної картки сплачував послугу бронювання і з одержаним кодом викуповував квиток у залізничній касі.