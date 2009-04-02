300 кг боєприпасів знайшли в пункті прийому металобрухту в Криму
16:05, 02 квітня 2009Крым
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Працює слідство
Більше 300 кілограмів боєприпасів часів Другої Світової війни знайдено в пункті прийому металобрухту в Красногвардійському районі Криму.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
«Серед величезних куп іржавого металу були дві фугасні авіабомби вагою 100 кг, 4 ФАБ-50 і 3 артилерійські снаряди», - повідомили в МНС.
Пункт прийому металобрухту розташований за 50 метрів від жвавої залізничної магістралі. За словами саперів, у разі вибуху радіус розльоту уламків може досягати 1500 метрів.
Слідство встановить, як така кількість боєприпасів потрапила на металобазу.
Бомби та снаряди буде знищено.
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