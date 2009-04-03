Помічником командувача ВМС України вперше призначили жінку (фото)
Відповідатиме за ЧФ РФ
Вперше в історії українського флоту офіцера-жінку призначено помічником командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗСУ капітана 3-го рангу Марину КАНАЛЮК призначено помічником командувача ВМС держави.
М.КАНАЛЮК буде відповідати за питаннями, пов’язані з функціонуванням структур Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебуванням на території України.
Як повідомляє Управління прес-служби Міноборони, командувач ВМС адмірал Ігор ТЕНЮХ сьогодні в Севастополі представив свого нового помічника адміралам і офіцерам командування флоту України.
Довідка. М.КАНАЛЮК народилася 5 жовтня 1978 року в селищі Ваніно Совгаванського району Хабаровського краю в родині військового.
Військову кар’єру розпочала курсантом Севастопольського військово-морського інституту імені П.С.Нахімова, який закінчила у 2000 році за спеціальністю “радіотехнічне та гідроакустичне озброєння надводних кораблів і підводних човнів”.
З 2000 по 2005 рік проходила службу на різних посадах у військових частинах ВМС ЗС України. Потім служила у науковому центрі ВМС та у відділі міжнародного військового співробітництва штабу командування флоту.