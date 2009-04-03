Керівника кооперативу в Криму затримали при отриманні хабара

Керівника виробничо-будівельного кооперативу в Сакському районі Криму сьогодні затримали при отриманні 3,5 тисяч доларів хабара за прийняття у члени кооперативу та виділення чотирьох соток землі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила стосовно голови кооперативу справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України – одержання хабара, поєднане з його вимаганням.

Ведеться слідство.