Керівника кооперативу в Криму затримали при отриманні хабара
16:42, 03 квітня 2009Крым
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Земля стала об`єктом торгу
Керівника виробничо-будівельного кооперативу в Сакському районі Криму сьогодні затримали при отриманні 3,5 тисяч доларів хабара за прийняття у члени кооперативу та виділення чотирьох соток землі.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила стосовно голови кооперативу справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України – одержання хабара, поєднане з його вимаганням.
Ведеться слідство.
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