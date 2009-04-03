Санаторій ім. Семашка в Криму зберегли у державній власності

Верховний суд України скасував рішення щодо передачі комерційній структурі в оренду на 49 років один із корпусів спеціалізованого санаторію ім. Семашка у смт Сімеїз у Криму.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України прийняла рішення, яким залишила на балансі санаторію корпус площею 1084, 2 кв.м., господарські будівлі площею 34, 3 кв.м. та об’єкти благоустрою території, йдеться у повідомленні прес-служби ВСУ.

21 грудня 2006 року Господарський суд Криму задовольнив позов ТОВ «Ліга-М 2006» до Фонду майна Криму.

20 березня 2007 року Севастопольський апеляційний господарський суд скасував рішення Госпсуду Криму.

20 червня 2007 року Вищий господарський суд скасував рішення Севастопольського апеляційного госпсуду і залишив в силі рішення Госпсуду Криму.

31 березня 2009 року Судова палата у господарських справах ВСУ, розглянувши касаційне подання генерального прокурора у справі за позовом ТОВ «Ліга-М 2006» до Фонду майна АРК щодо укладення договору оренди нерухомого державного майна санаторію, скасувала постанову Вищого госпсуду та залишила в силі постанову Севастопольського апеляційного госпсуду.