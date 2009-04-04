У Криму відкрили Музей віслюка

Музей віслюка відкрили сьогодні в бахчисарайському селі Залісне в Криму.

Це перший Музей віслюка не лише в Криму, але й в Україні, стверджують його засновники - власники ферми «Диво-віслюк».

На виставці представлено більш як 100 експонатів – предмети, так або інакше пов`язані з віслюками. «Вози, збруя, хомути, сувенірна продукція, що дарувалися нашій фермі, інформаційний матеріал», – повідомив по телефону кореспондентові УНІАН засновник ферми Микола ПОМОГАЛОВ.

Організатори експозиції намагалися показати роль ослів у різні часи. «Наприклад, під час Кримської війни віслюки підвозили ядра, маленькі гармати. Вони брали участь і в партизанському русі, у Вітчизняній війні – тому на виставці представлена шапка-вушанка з перев`язаною червоною стрічкою, автомат», – сказав М.ПОМОГАЛОВ.

Власники ферми «Диво-віслюк» сподіваються, що музей поповнюватиметься експонатами.

Вхід у музей буде безплатним. «Ми даємо можливість людям, які приїдуть до нас на ферму, більше дізнатися про віслюків і полюбити їх так, як наша сім`я полюбила цих прекрасних тварин», – сказав М.ПОМОГАЛОВ.

Ферма «Диво-віслюк» – перша така ферма в Криму. Зараз там живуть 56 осликів. Вони катають туристів, беруть участь у театралізованих виставах і встигли знятися в кількох фільмах.

У 2008 році в селі Залісне встановили перший в Україні пам`ятник віслюкові.