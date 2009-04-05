17-у річницю утворення орггрупи ВМС України відзначили автопробігом

У Севастополі сьогодні проведено автопробіг на честь 17-ї річниці утворення організаційної групи Військово-Морських сил України, яка була сформована відразу після указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо будівництва Збройних сил України» від 5 квітня 1992 року.

Як передає кореспондент УНІАН, в автопробігу взяли участь 25 авто, колону очолював перший командувач ВМС України віце-адмірал запасу Борис КОЖИН.

Учасники пробігу – члени Севастопольської організації Спілки офіцерів України, Ради ветеранів ВМС України, активісти низки молодіжних організацій міста – тримали в руках державні прапори і прапори ВМС України.

Акція розпочалася мітингом біля пам`ятника гетьману Петру Сагайдачному і покладанням квітів до монументу.

Перший командувач ВМС Б.КОЖИН під час виступу наголосив: «Офіцери, які 17 років тому прийшли в організаційну групу ВМС України, поклали на вівтар держави свій досвід, талант, патріотизм, щоб створити свій український флот».

Лідер Севастопольської молодіжної організації «Наша Україна» Дмитро БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ в коментарі кореспонденту УНІАН зазначив, що участю в цій акції активісти мають на меті «показати, що цей день треба пам`ятати, бо він є дуже важливими для української історії».

Учасники автопробігу, який пройшов вулицями міста і по центральному міському кільцю, також поклали квіти до пам`ятника адміралу Нахімову, Меморіалу героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках і до пам`ятного знаку на честь 10-ї річниці ВМС України.

Безпеку руху під час проведення автопробігу забезпечували працівники ДАІ, інцидентів під час акції не сталося.