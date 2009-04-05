Погода в Криму на 6-7 квітня

6 квітня в Україні мінлива хмарність, переважно без опадів. Місцями невеликий дощ очікується лише вранці та вдень у західних і північних областях.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у Криму температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18° тепла. Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с.

У вівторок, 7 квітня, на півострові вночі 2-7° тепла, вдень 14-19° тепла. Вітер північно-східний, 7-12 м/с