Погода в Криму на 6-7 квітня
20:29, 05 квітня 2009Крым
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6 квітня в Україні мінлива хмарність, переважно без опадів. Місцями невеликий дощ очікується лише вранці та вдень у західних і північних областях.
Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у Криму температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18° тепла. Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с.
У вівторок, 7 квітня, на півострові вночі 2-7° тепла, вдень 14-19° тепла. Вітер північно-східний, 7-12 м/с
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