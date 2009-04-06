У горах Криму знайшли двох туристок

Гірські рятувальники знайшли двох жінок, які заблукали в горах в районі Ялти (Крим).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

О 13:40 та о 16:30 5-го квітня на Таракташській стежці та під час сходження на гору Ставрі-Кая заблукали туристки, 1957 і 1965 років народження.

Обидві мандрівниці були з інтервалом у три години знайдені та доставлені до автошляху.