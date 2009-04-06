У горах Криму знайшли двох туристок
09:34, 06 квітня 2009Крым
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Прогулянки завели не туди
Гірські рятувальники знайшли двох жінок, які заблукали в горах в районі Ялти (Крим).
Про це повідомляє прес-служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.
О 13:40 та о 16:30 5-го квітня на Таракташській стежці та під час сходження на гору Ставрі-Кая заблукали туристки, 1957 і 1965 років народження.
Обидві мандрівниці були з інтервалом у три години знайдені та доставлені до автошляху.
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